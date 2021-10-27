Чита, 27 октября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 27 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 75 840, причём 334 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 64 740 пациентов (+246 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1575 человек (+9 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 153 находятся в тяжёлом состоянии (-10 за сутки), 64 пациента (-7 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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