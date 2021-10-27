Лондон, 27 октября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В ходе переговоров о продлении поставок газа из России в Молдавию обсуждался вопрос о вступлении Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на свои источники.

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По данным журналистов, молдавской стороне якобы обещали скидку, если Кишинёв откажется от соглашения о свободной торговле с Евросоюзом и станет полноценным участником ЕАЭС.

В «Газпроме» на это изданию ответили, что переговоры проходят «исключительно на коммерческих условиях». Другую информацию журналистам не предоставили.

Стоит отметить, что Молдавия с мая 2014 года является государством-наблюдателем в ЕАЭС.

Напомним, срок контракта о поставках газа из России в Молдавию завершился 30 сентября. Молдавская сторона договорилась о поставках на октябрь по цене $790 за тыс. кубометров. Переговоры о подписании долговременного контракта затянулись. Сообщается, что российская сторона предлагает 25% скидку от рыночной цены, если Молдавия примет график погашения накопившейся задолженности за газ.