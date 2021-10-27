Москва, , 13:11 — REGNUM Рубль продолжил укрепляться на торгах 26 октября, отметив новые максимумы июня 2020 года. Доллар в моменте вплотную подходил к отметке 69 руб., которая спровоцировала отскок во второй половине сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня, 27 октября, коррекция получает развитие — пара добралась до зоны 69,80 руб., наметив возвращение выше 70 руб.

Коррекция от уровня 69 руб. выглядела логично как с технической, так и с фундаментальной точек зрения. На перегретость рубля наложилась стабильность доллара.

И сегодня эта картина подкрепляется снижением нефтяных цен. Brent отступает скромно, но отсутствие интереса к покупкам фьючерсов определенно вносит свою лепту в охлаждение рублевого ралли.

Сейчас главный вопрос в том, когда ждать разворота российской валюты. Если до конца сессии доллар/рубль сможет расположиться над отметкой 70 руб., это станет аргументом для дальнейших покупок подешевевшей американской валюты.

Однако не исключен и сценарий, при котором пара продемонстрирует еще одну волну падения прежде чем отправится на север от долгосрочных минимумов. В таком случае котировки могут дотянуться до 68,50 руб.

Через неделю Федрезерв примет решение по монетарной политике, и велика вероятность оглашения начала сворачивания покупок активов.

Несмотря на то, что такой шаг уже почти полностью учтен в текущих ценах, сам факт запуска процесса ужесточения политики придаст уверенности доллару и одновременно надавит на валюты развивающегося сегмента.

Иными словами, даже если в ближайшие дни рубль будет предпринимать новые попытки роста, смена направления движения курса произойдет уже в скором времени», — пояснил эксперт.

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