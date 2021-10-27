Красногорск, 27 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. С начала пандемии на территории Подмосковья выполнили уже свыше 12 млн ПЦР-исследований на коронавирус. Об этом 27 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

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«Последние 1,5 месяца мы наблюдаем рост числа новых случаев COVID-19 в Подмосковье. ПЦР-диагностика позволяет выявить коронавирусную инфекцию в организме у пациента», — сказала зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Также она отметила, что подобного рода исследования в Московской области проводят 12 государственных лабораторий. В них выполняется около 30−35 тыс. тестирований ежесуточно.