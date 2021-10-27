Ставрополь, 27 октября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Жители Ставропольского края стали массово приходить на прививочные пункты для вакцинации против коронавируса За последние дни темпы вакцинации выросли в три раза по сравнению с началом октября, сообщили 27 октября в краевом минздраве.

Samadm.ru Вакцинация

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«За прошедший день пункты вакцинации для получения первого компонента от ковид посетили 7,4 тысячи человек. Такого массового стремления провакцинироваться у жителей края медики не наблюдали с июля. А в начале октября желающих привиться было не более двух тысяч человек ежедневно», — говорится в сообщении минздрава.

Еще более высокие цифры по вакцинации привел в ходе «прямой линии» с жителями субъекта РФ губернатор края Владимир Владимиров. По его словам, «за два дня почти в 20 раз увеличили количество привитых за сутки». Если раньше прививалось не более 800 человек в день, то сейчас — до 10−18 тысяч, заявил глава региона.