Москва, 27 октября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении «вернуть» Крым являются территориальными притязаниями к России, заявил 27 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Безусловно, заявление о «возвращении» Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что решение апелляционного суда Амстердама, ранее постановившего, что вывезенное из музеев Крыма зимой 2014 года в Нидерланды скифское золото принадлежит Украине, является справедливым.

Также Зеленский высказал надежду на то, что вначале Киев вернет себе золото скифов, «а потом и Крым».

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