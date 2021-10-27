Нальчик, 27 октября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии приняты новые меры безопасности в религиозных организациях и при посещении мечетей. Они касаются соблюдения мер безопасности и ограничений для лиц старшего поколения, сообщили 27 октября в духовном управлении мусульман региона.

Антон Афанасьев ИА REGNUM В мечети

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Так, всех прихожан мечетей обязали приходить на молитвы строго в масках и со своими молельными ковриками, а также соблюдать социальную дистанцию, а лицам в возрасте старше 65 лет посоветовали воздержаться от участия в коллективных молитвах.

«Прихожанам в возрасте 65 лет и старше, тем, у кого есть уязвимость к болезни, а также тем, у кого есть симптомы болезни, воздержаться от посещения мечети. <…> Жителям старше 65 лет не рекомендуется посещать траурные мероприятия»,— говорится в сообщении ДУМ.

При этом в муфтияте попросили верующих ограничить число участников траурных мероприятий, а жителям старше 65 не рекомендовали их посещать совсем. Участников призвали сократить время посещения для выражения соболезнования, а также соблюдать масочный режим.

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