Москва, 27 октября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение законодательства в области обращения с животными, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Павел Ищенко Бездомные животные

«Принятие законопроекта позволит повысить эффективность соблюдения гражданами и организациями требований законодательства к содержанию животных, и будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с животными», — отметил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Документом, в частности, вводятся штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных. Так, за несоблюдение общих требований к содержанию животных будет грозить предупреждение или штраф на граждан от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей; на должностных лиц — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей; на юридических лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния устанавливается штраф на граждан в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей; на должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Одновременно вводятся санкции за несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, а также животными, от права собственности на которые владельцы отказались» предусматривает ответственность. За нарушение владельцами приютов для животных требований к деятельности по обращению с животными будет грозить предупреждение или штраф на должностных лиц от 5 тыс. до 15 тыс. рублей; на юридических лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.