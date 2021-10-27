Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 27 октября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании Луис Планас продолжает свой визит на остров Пальма и проводит встречу с представителями пострадавших секторов. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испания

Министр проводит встречу с представителями сельскохозяйственного, животноводческого и рыболовного секторов.

После этого в режиме видеоконференции Планас примет участие в заседании Совместной комиссии по реконструкции Пальмы, которое пройдет под председательством председателя правительства страны Педро Санчеса.

После этого, в 13:30, министр выступит перед представителями СМИ вместе с президентом Канарских островов Анхелем Виктором Торресом.