Ульяновск, 27 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Ульяновской области ещё несколько сотен пациентов вылечились от COVID-19. Это следует из опубликованных сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

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По информации на 27 октября, в Ульяновской области за последние сутки официально выявлено 540 носителей коронавируса. Всего с начала пандемии лабораторно подтверждено 93 386 случаев заражения SARS-CoV-2.

Победили болезнь 82 507 ковидных пациентов, в том числе за последние сутки вылечились 420 человек. Доля выздоровевших составила 88,35%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с 30 октября по 7 ноября приостановят работу непродовольственные магазины (за исключением продажи товаров первой необходимости), кинотеатры, развлекательные заведения, сауны, салоны красоты, ФОКи.