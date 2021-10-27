Барнаул, 27 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 27 октября прививки получили 759 678 человек из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил 6422 человека. Такие данные приводит оперштаб.

Mos.ru Вакцинация

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Из общего числа привитых 51 764 жителя региона получили первую прививку (+1983 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 695 120 человек (+3620 за сутки). Также известно об 12 794 ревакцинированных (+819 за сутки).

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 039 058 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции (+810 за последние сутки).

Напомним, что для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно.

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