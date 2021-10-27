Саратов, 27 октября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки COVID-19 унес жизни еще 30 пациентов. Общее число жертв коронавируса составляет на 27 октября 3736 человек, сообщает региональный минздрав.

Иллюстрация ИА REGNUM В лаборатории инфекционной больницы

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 14 мужчин и 16 женщин в возрасте от 51 года до 89 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 99 231 случай инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 88 367 человек.

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