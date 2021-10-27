Кемерово, 27 октября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области рассказали, планируется ли ввести в регионе QR-коды. Напомним, в ряде регионов они уже действуют.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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"Этот вопрос рассматривается на территории всех субъектов Российской Федерации. Мы не исключение»,— цитирует сайт A42.ru начальника отдела эпиднадзора регионального ведомства Маргариту Новосёлову.

Отметим, что на территории соседней Новосибирской области с 30 октября вводятся QR-коды в спортивных учреждениях и театрах, кинотеатрах, концертных залах, фитнес-центрах, детских центрах при количестве посещений от 100 человек.

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