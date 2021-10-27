Ульяновск, 27 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают ежедневно регистрировать летальные исходы от COVID-19. Это следует из обновлённой информации оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничная палата

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По информации на 27 октября, за последние сутки в Ульяновской области скончались 22 пациента с коронавирусом. Напомним, что сутками ранее в регионе скончались 16 пациентов с коронавирусом, до этого — 18. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали 2953 больных.

Вакцинацию от COVID-19 в регионе прошли 404 976 жителей, из них привились двумя компонентами 374 537 человек, что составило 45%. Напомним, что для формирования коллективного иммунитета власти планируют охватить вакцинацией 80% населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, в Ульяновской области также будут дополнительные ограничения. В частности, не будут проводить массовые мероприятия и приостановят работу развлекательные учреждения.