Томск, 27 октября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Томской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 47 020. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUMв пресс-службе регионального оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки зарегистрировано 187 новых носителей. Коэффициент распространения инфекции составил 1. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 38 105 человек, в том числе 46 за последние сутки.

Занятость коечного фонда в ковидных стационарах области, по данным на 27 октября, превысило 79%.