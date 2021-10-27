София, 27 октября 2021, 12:24 — REGNUM Десятки представителей крупнейших болгарских туристических фирм продолжили акции протеста в Софии, требуя выделения государственной помощи на развитие туриндустрии Болгарии. Об этом сообщает софийская ежедневная газета «Факты» со ссылкой на свои источники.
По словам очевидцев, демонстранты пикетировали столичный правительственный квартал и частично заблокировали пешеходное движение в соответствующем районе. Протестующие развернули плакаты с надписями: «Нужна срочная финансовая поддержка!» и «Дайте нам надежду!». Одновременно некоторые активисты начали выкрикивать в мегафоны антиправительственные лозунги.
В то же время, по словам лидеров протестного движения, целью манифестаций является привлечение внимания общественности к выделению правительством 70 миллионов левов ($41,5 млн) на развитие отрасли.
«Эта сумма была одобрена парламентом, но деньги так и не поступили на наши счета, — заявила одна из участниц протеста. — Таким образом, официальная София фактически сорвала зимний туристический сезон».
В ходе своего выступления на Болгарском национальном телевидении министр туризма служебного правительства Болгарии Стела Балтова пообещала, что в ближайшее время государство предпримет все необходимые меры для выхода из сложившейся ситуации.
«Деньги в бюджете есть, и мы готовы их предоставить, — отметила, в частности она. — Задержка в субсидировании вызвана юридическими коллизиями».