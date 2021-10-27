София, , 12:24 — REGNUM Десятки представителей крупнейших болгарских туристических фирм продолжили акции протеста в Софии, требуя выделения государственной помощи на развитие туриндустрии Болгарии. Об этом сообщает софийская ежедневная газета «Факты» со ссылкой на свои источники.

Протест Nathan Keirn

По словам очевидцев, демонстранты пикетировали столичный правительственный квартал и частично заблокировали пешеходное движение в соответствующем районе. Протестующие развернули плакаты с надписями: «Нужна срочная финансовая поддержка!» и «Дайте нам надежду!». Одновременно некоторые активисты начали выкрикивать в мегафоны антиправительственные лозунги.

В то же время, по словам лидеров протестного движения, целью манифестаций является привлечение внимания общественности к выделению правительством 70 миллионов левов ($41,5 млн) на развитие отрасли.

«Эта сумма была одобрена парламентом, но деньги так и не поступили на наши счета, — заявила одна из участниц протеста. — Таким образом, официальная София фактически сорвала зимний туристический сезон».

В ходе своего выступления на Болгарском национальном телевидении министр туризма служебного правительства Болгарии Стела Балтова пообещала, что в ближайшее время государство предпримет все необходимые меры для выхода из сложившейся ситуации.

«Деньги в бюджете есть, и мы готовы их предоставить, — отметила, в частности она. — Задержка в субсидировании вызвана юридическими коллизиями».