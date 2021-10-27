Чебоксары, 27 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Чувашии в очередной раз подросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. И зафиксированы новые смертельные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустая палата

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По сведениям на 27 октября, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 37 122 случая заражения коронавирусом. В том числе за последние сутки выявлено 159 носителей инфекции. Напомним, что сутками ранее заразились коронавирусом 150 человек, до этого два дня подряд заболевали по 144 жителя.

Выздоровел 32 451 пациент, что составило 87,4% от общего числа подтверждённых случаев заражения. Из них за последние сутки выписаны 107 человек.

Жертвами пандемии стали ещё 16 жителей Чувашии. Таким образом, от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались 2689 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав Чувашии назвал ложной информацию о пропуске пациентов в больницы по QR-кодам. В ведомстве подчёркивают, что медицинская помощь оказывается без предъявления сертификатов о вакцинации и результатов ПЦР-тестов.