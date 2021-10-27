Рязань, 27 октября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Рязанской области 27 октября снова обновлён суточный рекорд по коронавирусу — выявлено 230 носителей инфекции, это на 13 больше предыдущего дня. Общее количество заражений превысило 47 тысяч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано 13 летальных исходов.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,49%. Всего в Рязанской области подтверждено 47 018 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 42 219 человек, из них 135 — выписаны за минувшие сутки.

По данным федерального оперштаба, осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 1 358 пациентов.