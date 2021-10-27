Пенза, 27 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки подтвердили 352 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает 27 октября общероссийский оперативный штаб.

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Накануне в регионе заболели 346 жителей. Всего на 27 октября в Пензенской области зарегистрировано 78 708 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели 58 879 пациентов, в том числе за сутки — 24 человека.

Скончались за время пандемии 3414 ковид-пациентов, из них 27 — за минувший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области иммунизацию от новой коронавирусной инфекции прошли почти 14 тыс. медиков.

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