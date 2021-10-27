Калуга, 27 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 174 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 27 октября. Днём ранее, 26 октября, в регионе было зарегистрировано 162 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 52 238 человек, 49 883 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 835 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.