Ташкент, , 11:55 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленными палатами (ТПП) России и Узбекистана, а также Министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана подписано накануне, 26 октября. Документом регламентировано увеличение числа обучающих центров для мигрантов, сообщает Подробно.уз.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналисты издания отмечают, что на сегодня такие центры функционируют в пяти городах РФ, в них обучается порядка 4 тысяч жителей Узбекистана.

«Идея подписания соглашения о взаимодействии в области трудовой миграции прорабатывалась уже довольно давно», — приводит издание слова главы ТПП РФ Сергея Катырина.

По его словам, Россия, особенно в период пандемии, столкнулась с острой нехваткой рабочих рук в большинстве отраслей экономики, прежде всего, в строительстве, агропромышленном комплексе и логистике.

«Подписанный документ позволит сторонам в ближайшем будущем организовать совместную работу по главным направлениям в сфере трудовой миграции», — отметил Катырин.

Напомним, в Узбекистане функционирует 16 специальных моноцентров для мигрантов, рассчитанных на обучение 65 тысяч человек 70 специальностям.