Киев, 27 октября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Еще в семи украинских областях из-за пандемии коронавируса вводится «красный», высший уровень эпидемической опасности из-за коронавируса. Об этом 27 октября сообщил министр кабинета министров страны Олег Немчинов в своем Телеграмм-канале.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса на Украине

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«Государственная комиссия решила установить с 30 октября 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей», — говорится в его сообщении.

При этом на данный момент красная зона установлена на Украине в Николаевской, Ровненской, Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях. После введения ее еще в семи регионах наиболее высокий уровень карантина будет действовать на большей части страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на Украине было выявлено 22574 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.