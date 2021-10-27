КНР вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
Пекин, 27 октября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Jilin-1 Gaofen
PIRO4D
Спутник
Отмечается, что запуск состоялся в 14:19 по местному времени (09:19 мск) с космодрома Цзюцюань. Запуск был осуществлен при помощи ракеты-носителя Kuaizhou-1A.
«Спутник успешно вышел на заданную орбиту, запуск признан полностью успешным», — передает телеканал.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай успешно запустил новый спутник с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая,
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