Пекин, 27 октября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Jilin-1 Gaofen 02 °F , сообщает 27 октября Центральное телевидение КНР.

PIRO4D Спутник

Отмечается, что запуск состоялся в 14:19 по местному времени (09:19 мск) с космодрома Цзюцюань. Запуск был осуществлен при помощи ракеты-носителя Kuaizhou-1A.

«Спутник успешно вышел на заданную орбиту, запуск признан полностью успешным», — передает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай успешно запустил новый спутник с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая,

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