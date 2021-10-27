София, 27 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Представители одного из крупнейших болгарских профсоюзов — Конфедерации труда «Подкрепа» (КТП), обратились к правительству Болгарии с требованием увеличить в 2022-м году финансирование образовательной сферы страны и обеспечить местных педагогов повышенной заработной платой и дополнительными социальными льготами. Об этом 27 октября сообщила софийская газета «Дума».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

»В настоящее время властям необходимо выделить из государственного бюджета средства на поддержку действующих национальных программ образования, ремонт школ и школьных спортивных объектов, а также материальную помощь преподавателям», — говорится в заявлении КТП.

По словам профсоюзных лидеров, подобное нововведение позволит не только в значительной степени смягчить удар от инфляционных процессов для отрасли в целом, но и привлечь в систему образования страны дополнительные кадры. В качестве первого шага на данном этапе авторы идеи требуют повысить на 15% зарплату школьным учителям и педагогам ПТУ. Впоследствии прибавка к соответствующему жалованию и другим социальным выплатам должна быть увеличена до 25%, отмечают активисты Конфедерации.

Напомним, на сегодняшний день минимальная зарплата учителя в Болгарии составляет 1260 левов ($746). В условиях общего финансового кризиса в стране и коллапса в работе учебных заведений из-за коронавируса педагогическую деятельность прекратили десятки тысяч специалистов.