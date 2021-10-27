Джакарта, 27 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что вакцинация против COVID-19 детей в возрасте 5−11 лет может быть проведена в 2022 году, сообщает Kompas.

Department of Foreign Affairs and Trade Индонезийские дети

Для вакцинации детей в возрасте 5−11 лет подготовлены три вида вакцины: Sinovac, Sinopharm и Pfizer.

Правительство Индонезии ожидает результатов клинических испытаний трех вакцин для детей.

По данным министерства здравоохранения, первую дозу вакцины от коронавируса получили 114 347 101 человек. Полную вакцинацию от коронавируса в стране прошли 69 130 122 человека.

Власти Индонезии намерены привить от коронавируса 26 705 490 детей и подростков в возрасте 12−17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии попросила индонезийский народ сохранять бдительность в условиях роста числа случаев заболевания и смертности из-за COVID-19 в мире.