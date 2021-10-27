Москва, 27 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Россия могла бы обеспечить эффективную защиту республик Донбасса от ударов БПЛА с помощью своих систем ПВО. Об этом 27 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

Mil.ru ЗРК «Тор-М2»

«Защита от турецких БПЛА есть. Достаточно снабдить республики Донбасса системами ПВО Тор-М2. Она будет щелкать эти БПЛА как орешки», — заявил эксперт.

«Но наше начальство, видимо, очень боится, что его опять обвинят в уничтожении какого-нибудь гражданского самолета», — пояснил Александров.

«Собственно говоря, украинцы специально и сбили малазийский «Боинг», чтобы вызвать такой психологический эффект. В общем, пока в Кремле господствует позднесоветская идеология «только бы не было войны», русских людей на Донбассе продолжат убивать», — подытожил политолог.

Напомним, что 26 октября ВСУ нанесли в районе Старомарьевки нанесли удар по позициям ДНР силами ударных БПЛА турецкого производства. Генштаб Украины разместил в соцсетях видеозапись произведенного удара.