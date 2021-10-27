Иркутск, 27 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Государственным служащим в Иркутской области дадут два дополнительных выходных в случае прохождения вакцинации от COVID-19 в период нерабочих дней. Распоряжение об этом подписал губернатор Игорь Кобзев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Irkobl.ru Игорь Кобзев

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«Выходные дни будут предоставляться в любое время по письменному заявлению сотрудника при предъявлении справки о вакцинации (ревакцинации) от новой коронавирусной инфекции», — отметили в правительстве.

Решение, как отмечается, принято для стимулирования вакцинации. Подобные меры также рекомендовано ввести руководителям органов местного самоуправления, муниципальных организаций и хозяйствующих субъектов.

Добавим, что в Томской области в качестве стимулирующих мер пригрозили государственным и муниципальным служащим отстранением от работы. Как сообщало ИА REGNUM, губернатора Сергея Жвачкина возмутила позиция чиновников, медлящих с прививками.

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