В Приангарье привившимся от COVID-19 чиновникам обещали два выходных
Иркутск, 27 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Государственным служащим в Иркутской области дадут два дополнительных выходных в случае прохождения вакцинации от COVID-19 в период нерабочих дней. Распоряжение об этом подписал губернатор Игорь Кобзев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
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«Выходные дни будут предоставляться в любое время по письменному заявлению сотрудника при предъявлении справки о вакцинации (ревакцинации) от новой коронавирусной инфекции», — отметили в правительстве.
Решение, как отмечается, принято для стимулирования вакцинации. Подобные меры также рекомендовано ввести руководителям органов местного самоуправления, муниципальных организаций и хозяйствующих субъектов.
Добавим, что в Томской области в качестве стимулирующих мер пригрозили государственным и муниципальным служащим отстранением от работы. Как сообщало ИА REGNUM, губернатора Сергея Жвачкина возмутила позиция чиновников, медлящих с прививками.
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