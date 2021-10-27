Мадрид, 27 октября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Провинциальный суд Мадрида удовлетворил апелляцию защитника сборной Франции и немецкой «Баварии» Лукаса Эрнандеса, и теперь футболист может не отбывать тюремное заключение. Об этом говорится в пресс-релизе Высшего суда Мадрида.

Андрей Пронин ИА REGNUM Товарищеский матч по футболу Россия — Франция. Поль Погба и Лукас Эрнандес

Апелляция касалась судебного решения о тюремном сроке за нарушение приговора. Действием документа приостанавливается приведение в исполнение заключения футболиста в тюрьму на полгода.

При этом в рамках решения суда футболист не должен совершать новых правонарушений в течение четырёх лет.

«Приостановление [приведения в исполнение наказания] также обусловлено уплатой штрафа, который устанавливается в размере 240 штрафов с ежедневной выплатой в 400 евро», — говорится в заявлении суда.

Ранее Эрнандес был приговорён к общественным работам и запрету на приближение к своей девушке Амелии де ла Оса Лоренте более чем на 500 метров: такое решение суд принял после драки между влюблёнными. Позднее Эрнандес и Лоренте провели вместе отпуск, что суд расценил как нарушение запрета.