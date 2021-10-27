Красногорск, 27 октября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Следователи начали проведение доследственной проверки после хлопка газа в подмосковном Красногорске. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе СК.

WDnetStudio Газовая плита

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Происшествие случилось в пятиэтажном жилом доме. По данным СК, во время сварочных работ по установке новой газовой плиты произошёл хлопок газа и частичное обрушение одной из стен. Пострадавших нет.

«В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводится осмотр с участием специалистов газовой службы, опрашиваются жильцы дома и хозяева квартиры, также будет установлен ущерб, причиненный при обрушении», — рассказали в СК.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.