Черкесск, 27 октября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии развернули новые койки в медорганизациях, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Создали дополнительно 100 мест, увеличив коечный фонд до 1265 коек, сообщили 27 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

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«50 новых коек откроют в госпитале в микрорайоне Северный города Черкесска, 30 — в ковид-госпитале на базе Карачаевской ЦГРБ и 20 — в госпитале на базе Усть-Джегутинской ЦРБ», — говорится в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба на 26 октября, в республике находятся на лечении в ковидных госпиталях 1058 человек, что составляет антирекорд для Карачаево-Черкесии. Всего оказывают помощь пациентам с ковид шесть медучреждений — в Черкесске, Усть-Джегуте, Хабезе, Карачаевске. Свободными в настоящее время остаются 16% коек.