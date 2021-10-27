Токио, 27 октября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Правительство Японии 26 октября приняло решение о предоставлении чрезвычайной грантовой помощи в размере 65 миллионов долларов Афганистану и соседним странам. Об этом сообщает Газета. уз со ссылкой на МИД Японии.

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В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что финансовая помощь Узбекистану, Пакистану, Ирану, Таджикистану будет предоставлена через семь международных организаций.

Отмечается, что среди таких организаций — Всемирная продовольственная программа ООН (WFP), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Международный комитет Красного Креста (МККК), Программа развития ООН (ПРООН), Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Международная организация по миграции (МОМ) и Управление ООН по координации гуманитарной деятельности (УКГД).

Наибольшую часть помощи получит Афганистан — 58 миллионов долларов, Пакистан — 3,5 миллионов долларов, Иран — 2,6 миллионов долларов, Таджикистан — 700 тысяч долларов, Узбекистан — 200 тысяч долларов.