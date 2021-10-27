Ижевск, 27 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 27 октября провели 1 947 874 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Admtyumen.ru Лабораторные исследования на коронавирус

За минувшие сутки лаборатории республики провели 6981 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 5616 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 19 человек. Накануне было зарегистрировано 24 летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2724 человек.

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