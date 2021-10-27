Ижевск, , 11:16 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 19 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано 24 летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Больничная палата Pnzreg.ru

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Скончались десять женщин в возрасте от 63 лет до 84 лет и девять мужчин в возрасте от 53 до 79 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2724 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 октября в регионе выявили 396 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 395 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 62 546 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 9323 жителя.

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