Ижевск, 27 октября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 27 октября выявили 396 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 395 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 62 546 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 44 ребенка в возрасте до 14 лет и 85 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписан по выздоровлении 421 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 50 499 человек. Скончались 2724 жителя региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 19 летальных случаев. Накануне скончались 24 жителя республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 9323 жителя. Из числа получающих лечение 7696 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1602 человека — в состоянии средней степени тяжести, 585 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 26 октября прививку от коронавируса сделали 478 888 человек. Второй компонент препарата получили 340 593 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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