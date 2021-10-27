Москва, 27 октября 2021, 11:10 — REGNUM Помощь волонтеров снизит нагрузку на медицинский персонал, уверен главврач больницы в КоммунаркеДенис Проценко.
Глава комиссии «Единой России» по здравоохранению выразил признательность добровольцам за готовность помочь медикам в условиях критической ситуации в здравоохранении.
Он отметил, что текущий всплеск заболеваемости коронавирусом стал совпадением целого ряда неблагоприятных факторов. «Нагрузка большая, больницы и станционеры переполнены, это же касается и отделений реанимации. Это объясняется тем, что сейчас доминирует новый штамм, который вызывает тяжелое течение болезни», — указал он.
Денис Проценко добавил, что помимо нагрузки на саму систему, пиковые нагрузки испытывает и медперсонал. «Здесь участие волонтеров помогло бы снизить нагрузку», — добавил он.
Глава комиссии подчеркнул, что если не увеличится процент вакцинированных, то страна будет дольше находиться в тех условиях ограничений, которые вводятся во всех регионах.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый волонтерский центр «Единой России» был открыт в марте 2020 года в Калуге, в течение месяца — во всех регионах страны. Такие центры объединили более 100 тысяч активистов. За время пандемии они оказали помощь миллионам жителей регионов, находившихся на самоизоляции, а также медикам.
Активисты занимались автоволонтерством, в партнерстве с бизнесом обеспечивали медиков продуктовыми наборами и горячим питанием. В том числе доставили почти 10 млн наборов горячего питания для медицинского персонала и более 1,8 млн продовольственных наборов гражданам, более 2,4 млн лекарственных наборов на дом, отработали почти 1,7 млн обращений на «горячую линию» и более 1,1 млн смен волонтерами-медиками.