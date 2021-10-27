Москва, , 11:10 — REGNUM Помощь волонтеров снизит нагрузку на медицинский персонал, уверен главврач больницы в КоммунаркеДенис Проценко.

Денис Проценко Kremlin.ru

Глава комиссии «Единой России» по здравоохранению выразил признательность добровольцам за готовность помочь медикам в условиях критической ситуации в здравоохранении.

«Не воспользоваться опытом предыдущих волн, когда была организована помощь волонтеров «Мы вместе», было бы неправильно. Пиковые нагрузки испытывает медперсонал. Участие волонтеров помогло бы снизить ее. Безусловно, волонтеры способны увеличить разъяснительную работу по вакцинации», — подчеркнул Денис Проценко на ВКС «Единой России» с регионами по мобилизации волонтерских центров партии.

Он отметил, что текущий всплеск заболеваемости коронавирусом стал совпадением целого ряда неблагоприятных факторов. «Нагрузка большая, больницы и станционеры переполнены, это же касается и отделений реанимации. Это объясняется тем, что сейчас доминирует новый штамм, который вызывает тяжелое течение болезни», — указал он.

Денис Проценко добавил, что помимо нагрузки на саму систему, пиковые нагрузки испытывает и медперсонал. «Здесь участие волонтеров помогло бы снизить нагрузку», — добавил он.

Глава комиссии подчеркнул, что если не увеличится процент вакцинированных, то страна будет дольше находиться в тех условиях ограничений, которые вводятся во всех регионах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый волонтерский центр «Единой России» был открыт в марте 2020 года в Калуге, в течение месяца — во всех регионах страны. Такие центры объединили более 100 тысяч активистов. За время пандемии они оказали помощь миллионам жителей регионов, находившихся на самоизоляции, а также медикам.

Активисты занимались автоволонтерством, в партнерстве с бизнесом обеспечивали медиков продуктовыми наборами и горячим питанием. В том числе доставили почти 10 млн наборов горячего питания для медицинского персонала и более 1,8 млн продовольственных наборов гражданам, более 2,4 млн лекарственных наборов на дом, отработали почти 1,7 млн обращений на «горячую линию» и более 1,1 млн смен волонтерами-медиками.