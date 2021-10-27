Токио, 27 октября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Семилетние максимальные значения снова обновила средняя цена бензина в Японии. Об этом 27 октября сообщает японское министерство экономики, торговли и промышленности.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

По данным ведомства, которые приводит ТАСС, по состоянию на 25 октября средняя цена бензина марки Regular, примерно соответствующему российскому Аи-95, составляет 167,3 иены (около $1,47).

При этом такая цена на бензин является наиболее высокой в Японии с сентября 2014 года, когда это было обусловлено повышением цены на нефть.

Отметим, предыдущая максимальная средняя стоимость бензина в Японии была зафиксирована 18 октября, когда она составила 164,6 иены за литр.