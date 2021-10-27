Самара, 27 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. 17 детям первого года жизни был поставлен диагноз COVID-19 на прошедшей неделе в Самаре. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сообщается, что в Самаре коронавирус выявляется во всех возрастных группах, при этом наибольшее число заболевших COVID-19 регистрируется в возрастной группе 30−49 лет.

Согласно данным на 26 октября вакцинацию от COVID-19 завершили 499 510 самарцев, а 32 569 человек находятся в стадии вакцинации.

«Потенциальную защиту на сегодняшний день имеют 581 933 человека или 50,3% от населения города», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены усилить контроль за соблюдением ограничений.