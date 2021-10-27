Москва, 27 октября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Сегодня, 27 октября, российская валюта на утренних торгах демонстрирует умеренно позитивную динамику, прибавляя 0,1% и удерживаясь вблизи отметки 69,50 за американский доллар, даже несмотря на снижение нефтяных котировок на 1,0% и распродажи на фондовых площадках в Азии, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Klemenchukov Деньги

«Для рубля 27 октября достаточно важный день, который должен определить пики укрепления к доллару США. Если по итогам сегодняшних торгов, курс российской валюты к американской, так и останется ниже отметки 69,70, то уже в течении следующей недели можно будет ожидать достижения 67,00−68,00 рублей.

Пока вероятность именно такого сценария выше, просто потому, что российская валюта совершенно не реагирует на объективные факторы слабости.

Наблюдается падение нефтяных котировок на 1,0%, на фоне роста запасов сырой нефти в США на прошлой неделе на 2,31 млн баррелей, о чем 27 октября ночью сообщил Американский институт нефти (API).

Видно и падение российских фондовых индексов (РТС — 0,35%, индекс Мосбиржи — 0,55%), на фоне распродаж в азиатском регионе, где индекс гонконгской биржи Hang Seng упал на 1,6%.

Про распродажи на российском долговом рынке и говорить не приходится, индекс российских государственных облигаций (RGBI) вот-вот достигнет «пандемического» минимума марта 2020 года.

Но, несмотря на все это, рубль стоит как скала и, если к вечеру, когда выйдут новые данные по нефти от минэнерго США, ситуация не изменится, то после короткой передышки в районе 69,50 за американский доллар, рубль продолжит свое победное шествие к курсовым максимума июня 2020 года 67,00−68,00», — считает эксперт.

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