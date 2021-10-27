Москва, 27 октября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Газовый кризис, с которым столкнулись государства Европейского союза, может быть преодолен за счет запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил старший научный сотрудник финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Кризис может быть преодолен за счет запуска «Северного потока-2» и прихода, тем самым, дополнительных объемов газа на европейский рынок. Поставки по СП-2 рационально проводить по новым контрактам, в которых были бы прописаны долгосрочные ожидания и обязательства покупателей по потреблению газа, тогда российская сторона будет понимать, какие инвестиции планировать в добычу, транспортную и прочую инфраструктуру, — сказал Митрахович. — Запуск СП-2 в коммерческую эксплуатацию вероятен на горизонте до середины 2022 года, возможно и раньше — это зависит от европейской стороны, от скорости сертификации. Мяч тут на стороне Европы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, высокий спрос на нефть только усугубляет энергетический кризис в ЕС, так как разгоняет цены на подорожавшие газ и уголь.