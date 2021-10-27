Красноярск, 27 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Красноярском крае от гриппа привито более 730 тыс. человек, что составляет более 27% от численности населения региона. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач края Дмитрий Горяевв своем телеграм-канале.

Kazanfirst.ru ОРВИ

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«Напомню, что сейчас самое время пройти вакцинацию, чтобы защитить себя от гриппа и коронавирусной инфекции. Причем министерство здравоохранения Российской Федерации разрешило одновременную вакцинацию от этих двух инфекций, — заявил он. — Прививка — это возможность позаботиться о собственном здоровье и избежать тяжелых осложнений от болезни».

Отметим, что в Красноярском крае продолжают фиксироваться высокие уровни заболеваемости ОРВИ.