Пенза, 27 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Пензенской области иммунизацию от новой коронавирусной инфекции прошли почти 14 тыс. медиков, что составляет более 82% от числа работающих медработников всех специальностей. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Одним из медицинских учреждений, где вакцинация коллектива от коронавируса составила практически 100%, стал Пензенский областной госпиталь ветеранов войн, где развернуто 318 инфекционных коек.

«Почему антипрививочники никак не могут понять, что после COVID-19 можно просто не выжить. Бояться надо не прививки, а новой коронавирусной инфекции, её жизнеугрожаюших осложнений и отдалённых последствий. Единственным надёжным способом защитить себя и своих близких является вакцинация», — заявил главный врач Пензенского областного госпиталя ветеранов войн Алексей Каргин.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число жертв COVID-19 в Пензенской области по состоянию на 27 октября увеличилось до 3414 человек.

Читайте также: В Пензенской области за сутки скончались 27 ковид-пациентов

Читайте также: В Пензенскую область доставили новую партию вакцины «Спутник V»