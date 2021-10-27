Красноярск, 27 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Красноярском крае продолжают фиксироваться высокие уровни заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора — главный государственный санитарный врач края Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

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«Так, на прошедшей неделе показатель заболеваемости составил 68,4 на 10 000 населения, что выше эпидемического порога на 55%. Превышение недельных порогов отмечается преимущественно среди взрослых», — уточнил он.

Горяев отметил, что наибольшие уровни заболеваемости регистрируются в Новоселовском, Краснотуранском, Ермаковском, Бирилюсском, Шушенском, Идринском, Курагинском районах и городах: Красноярск, Минусинск, Норильск, Назарово, Боготол.