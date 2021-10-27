Элиста, 27 октября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Ещё 60 жителей Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперштаб 27 октября. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, сократилось до 489 человек. Состояние 27 человек врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдает 2 801 житель Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 32 232 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 30 396 пациентов.