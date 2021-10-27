Самара, 27 октября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Наказания для нарушителей режима в нерабочие дни должны быть строгими и эффективными. Об этом 26 октября заявил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов на совещании в областном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Сообщается, что на совещании были рассмотрены вопросы усиления контроля за соблюдением требований режима нерабочих дней, а также действующих санитарных норм.

«Пациенты, которые переносят заболевание в легкой форме, не остаются дома, отправляются по своим делам, посещают общественные места, транспорт. Это недопустимо», — приводит пресс-служба слова главы регионального правительства.

По словам руководителя главного правового управления администрации губернатора Самарской области Владимира Моргунова, за невыполнение правил поведения во время действия режима повышенной готовности предусмотрены штрафы.

«Административный штраф на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рулей, на должностных лиц — до 50 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. За повторность санкции гораздо выше. Например, для юридических лиц — вплоть до приостановления деятельности», — приводит пресс-служба его слова.

Чиновники рассчитывают на то, что в работе с нарушителями правил самоизоляции поможет телефон горячей линии, а также активность соседей и старших по домам.

В регионе также намерены усилить контроль за соблюдениями ограничений организациям торговли, сервиса и досуга. В этом направлении контроль планируют усилить дополнительными нарядами полиции и Росгвардии. А сотрудников МЧС намерены привлечь к работе по составлению протоколов на нарушителей. Планируется увеличить число проверок в торговых центрах и общественном транспорте.

«Мы должны остановить волну заражений, сделать это сегодня можно только с помощью жестких мер, режим ограничений должен соблюдаться безоговорочно, наказания для его нарушителей должны быть строгими и эффективными», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области заработала горячая линия, на которую жители региона могут позвонить в любое время суток и сообщить о нарушениях режима нерабочих дней со стороны организаций и граждан, а также о людях с подтвержденной коронавирусной инфекцией, не соблюдающих обязательную самоизоляцию.