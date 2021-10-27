Челябинск, 27 октября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Челябинской области 26 октября обнаружили ещё 473 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили уже 108 739 заразившихся. Из них всего вылечились 89 388 пациентов.

Больных COVID-19 стало в регионе уже 13 907 человек. А за сутки зафиксировали смерть от ковида ещё 30 граждан.