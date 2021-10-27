Анахайм, США, 27 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. «Виннипег Джетс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Nhl.com Евгений Свечников

В составе «Виннипега» шайбы забросили российский нападающий Евгений Свечников, а также Эндрю Копп, Николай Элерс и Пол Штястны. У «Анахайма» отличились Сонни Милано, Джош Мэнсон и Тревор Зеграс.

Свечников проводит первый сезон в «Виннипеге». Для него этот гол стал первым за команду. Также в его активе две голевые передачи в пяти матчах.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды семь очков. «Анахайм» идёт на 11-м месте в Западной конференции с пятью очками.

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