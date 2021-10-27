Самара, 27 октября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Дополнительные меры поддержки представителей малого и среднего бизнеса, некоммерческих организаций в условиях действия особого режима прорабатывает правительство Самарской области. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

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Сообщается, что соответствующее поручение дал чиновникам глава области Дмитрий Азаров.

«Понимаю, что временные ограничения повлияют на работу организаций и предприятий целого ряда отраслей экономики. Для помощи наиболее пострадавшим действуют меры поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне. Мы не бросаем бизнес в этой непростой ситуации. Прошу собственников активнее пользоваться возможностями системы господдержки», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Правительство РФ в условиях борьбы с COVID-19 разработало федеральные меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций из числа наиболее пострадавших отраслей.

Отмечается, что в Самарской области действуют и региональные меры поддержки предприятий, которыми могут воспользоваться около 80 тысяч организаций.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что президент РФ своим Указом установил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с правом корректировки сроков с учетом тяжести эпидемиологической ситуации в каждом субъекте РФ. В связи с этим в Самарской области ввели дополнительные нерабочие дни с 25 по 29 октября.