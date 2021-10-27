Москва, , 09:44 — REGNUM Умеренное употребление красного мяса не повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, до 2020 года все в мире считали, что красное мясо повышает риск развития болезней сердца.

«Перед самым ковидом пересмотрели все те данные, которые годами накапливались про связь мяса и провоцирование им атеросклероза и так далее», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

В итоге выяснилось, что достоверные данные об этой взаимосвязи отсутствуют. В больших количествах красное мясо может увеличить риск онкологию кишечник, отметил он.

«Про сердце мы теперь не столь уверены… Сегодня уже не столь категорично об этом говорят, как мы говорили все эти десятилетия», — добавил Мясников.

Вместе с тем телеведущий призвал употреблять красное мясо не более трех раз в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мясников сообщил, что пациентам с гипертонией могут не помогать те или иные препараты. В таком случае схему лечения нужно менять.

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