Москва, 27 октября 2021, 09:44 — REGNUM Умеренное употребление красного мяса не повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, до 2020 года все в мире считали, что красное мясо повышает риск развития болезней сердца.
В итоге выяснилось, что достоверные данные об этой взаимосвязи отсутствуют. В больших количествах красное мясо может увеличить риск онкологию кишечник, отметил он.
Вместе с тем телеведущий призвал употреблять красное мясо не более трех раз в неделю.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мясников сообщил, что пациентам с гипертонией могут не помогать те или иные препараты. В таком случае схему лечения нужно менять.
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