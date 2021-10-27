Джакарта, , 09:35 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо планирует совершить свой первый двусторонний визит за время пандемии в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в начале ноября 2021 года, сообщает Antara.

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«После встречи COP26 в Глазго президент посетит Абу-Даби и Дубай. И это первый двусторонний визит президента Индонезии за время пандемии», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

По словам главы МИД Индонезии, президент встретится с наследным принцем Абу-Даби, затем отправится в Дубай и встретится с эмиром Дубая.

Глава государства также планирует провести встречу с рядом деловых предпринимателей в ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство торговли Индонезии способствовало подписанию меморандума о взаимопонимании между индонезийскими бизнесменами и торговыми партнерами из Мексики.

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