Черкесск, 27 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в связи с объявленными президентом РФ Владимиром Путиным нерабочими днями ввели дополнительные меры ограничения. Уже с 27 октября в регионе запрещено проводить массовые мероприятия, а с 1 ноября вводятся QR-коды. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов.

QR-код

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Так, с 27 октября приостанавливается проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, деятельность предприятий общественного питания разрешена лишь с 06:00 до 22:00. Запрещено проводить в ресторанах и кафе свадьбы, поминки, корпоративные и иные массовые мероприятия. Кроме того, продолжит действовать в республике масочный режим в общественном транспорте.

С 1 ноября для посещения кинотеатров и предприятий общепита можно будет попасть лишь при предъявлении QR-кодов, справке об отрицательном ПЦР-тесте при медотводе от прививок, или о перенесенном заболевании COVID-19 и паспорта.

«Не менее 30% процентов работников будут переведены на «дистанционку». Кроме того, на четыре недели на «дистанционку» будут переведены все, кто старше 60-ти лет или страдает хроническими заболеваниями и не прошел вакцинацию от COVID-19. У них появится возможность вакцинироваться и успеть приобрести иммунитет. Для чего на этот период им необходимо соблюдать режим самоизоляции. При вакцинации предоставляется два дня отдыха», — написал Темрезов на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, Карачаево-Черкесия была названа министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко в числе субъектов РФ с низкими темпами вакцинации.